BURSA İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bursa Valisi Canbolat ve Bursa Milletvekili Çavuşoğlu sel... - Son Dakika

BURSA İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bursa Valisi Canbolat ve Bursa Milletvekili Çavuşoğlu sel...
BURSA İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bursa Valisi Canbolat ve Bursa Milletvekili Çavuşoğlu sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.
BURSA İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bursa Valisi Canbolat ve Bursa Milletvekili Çavuşoğlu sel felaketine ilişkin açıklama yaptı
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:11 Kaynak: DHA
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