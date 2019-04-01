Son Dakika Haberleri: Bursa İçtiği Sigara Yüzünden Çıkan Yangında Evsiz Kaldı

Bursa İçtiği Sigara Yüzünden Çıkan Yangında Evsiz Kaldı

9 dakika önce

Bursa'da yalnız yaşayan Sebahattin C.'nin (60) sigarayı söndürmeden bıraktığı küllüğün devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Bursa İçtiği Sigara Yüzünden Çıkan Yangında Evsiz Kaldı, System.String[]
Bursa'da yalnız yaşayan Sebahattin C.'nin (60) sigarayı söndürmeden bıraktığı küllüğün devrilmesi sonucu yangın çıktı. Sebahattin C. komşuları tarafından kurtarılırken, yangında ev kullanılmaz hale geldi. Merkez Yıldırım İlçesi Davutkadı Mahallesi Dutlu Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Sebahattin C., sigarayı söndürmeden küllüğe bırakıp uyudu. Bir süre sonra küllüğün üzerine devrildiği koltuk tutuştu. Alevler kısa sürede büyürken, uyanan Sebahattin C., bağırarak yardım istedi. Eve giren komşuları, Sebahattin C.'yi dışarı çıkardı. Çağırılan itfaiye ekiplerinin 3 araçla yaptığı müdahaleyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Ev sahibi Sebahattin C., Burada ben yaşıyorum, içeride uyuyordum, bir anda koltuk tutuştu, beni de dışarıya çıkarttılar. Yangın sigaramdan dolayı çıktıö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:41 Kaynak: DHA

Merkez, Bursa, Güncel
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