Bursa İdlib şehitleri için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa İdlib şehitleri için tek yürek oldu - Son Dakika

Bursa İdlib şehitleri için tek yürek oldu

6 saat önce

Bursa'da otoyol kurtarıcıları ve servis grupları Mehmetçik için tek yürek oldu.

Bursa İdlib şehitleri için tek yürek oldu, System.String[]

Bursa'da otoyol kurtarıcıları ve servis grupları Mehmetçik için tek yürek oldu. 500'e yakın aracı bayraklarla donatan grup, otogar alanından başlayıp, 15 Temmuz Meydanı'na kadar konvoy yaptı. Gruptakiler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.


Bursa'da otoyol kurtarıcıları ve servis grupları Mehmetçik için bir araya geldi. 500'e yakın araç Türk bayraklarıyla donatılarak 15 Temmuz Meydanı'na kadar konvoy yaptı. Meydana gelindiğinde grup araçtan inerek saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Daha sonra araçlarına binen grup konvoya devam ederek başladıkları yerde etkinliği sonlandırdı. - BURSA

TEM Otoyolu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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