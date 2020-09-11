BURSA İki hırsız, cezaevine gönderildi; hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

İki hırsız, cezaevine gönderildi; hırsızlık anları kamerada

Bursa'nın Gemlik ilçesinde farklı bölgelerdeki evlerden hırsızlık yapan Ergin Kalaycı (24) ve Serdar Daldır (21) polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan iki hırsız, cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, son dönemlerde artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Farkı bölgelerde, farklı zamanlarda evlerden yapılan hırsızlık görüntülerini izleyen polis ekipleri Ergin Kalaycı ve Serdar Daldır'ı tespit etti. Ardından şüpheliler takip sonrası yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde ise metanfetamin ve selvi ismiyle tabir edilen uyuşturucu madde, evlerinde de yapılan aramalarda, çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin Kalaycı ve Serdar Daldır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.