BURSA-İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladı - Son Dakika

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BURSA-İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladı
6 saat önce
İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladıBURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuz Kağan Yılmaz (5) ve Ömer Tuna Yılmaz (8), kumbarada biriktirdikleri 100 lirayı ihtiyaç sahipleri için bağışladı.
İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuz Kağan Yılmaz (5) ve Ömer Tuna Yılmaz (8), kumbarada biriktirdikleri 100 lirayı ihtiyaç sahipleri için bağışladı.
İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuz Kağan Yılmaz ve Ömer Tuna Yılmaz kardeşler, kumbaralarında 100 lira biriktirdi. İki kardeş biriken paralarını, ihtiyacı olan aileler için kullanılması için Umuteli İnegöl Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Merkezi'ne bağışlama kararı aldı. Ailelerine durumu anlatarak bağış yapan 2 kardeş, çektikleri videoyu İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a gönderdi. Başkan Taban ise kendisine video ile ulaşan Yılmaz kardeşleri görüntülü arayarak teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:54 Kaynak: DHA
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