Bursa İl Dernekleri Federasyonundan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Bursa İl Dernekleri Federasyonundan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı. BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu nitelemenin tarih adına utanç verici olduğunu belirtti. Biden'in açıklamasının yok hükmünde olduğunu aktaran Alp, "Dünya tarihinin en büyük vahşet ve katliamlarına ABD'nin imza attığına tüm insanlık şahittir." ifadesini kullandı.

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