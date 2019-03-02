Son Dakika Haberleri: Bursa İl Emniyet Müdürü Ak, Teksas Tribününde Maç İzledi

Bursa İl Emniyet Müdürü Ak, Teksas Tribününde Maç İzledi

47 dakika önce

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçını Teksas tribününde izledi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Ak, Teksas Tribününde Maç İzledi, System.String[]
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçını Teksas tribününde izledi.

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde taraftarlarla bir araya gelen Ak, müsabakayı Teksas tribününden izledi. Ayrıca Osman Ak, dünkü kaza sebebi ve yeşil-beyazlı takımın kardeş kulübü olması sebebiyle Ankaragücü atkısını da üzerine geçirerek, taraftarla ile birlikte alkış tuttu ve sohbet etti. Ayrıca Ak, yeşil-beyazlı takımın attığı golde büyük sevinç yaşadı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:41 Kaynak: İHA

Bursaspor, Osman Ak, Sivasspor, Bursa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı Hırsız Girdi Diye Evine Gelen Vatandaş, Husumetlisi Tarafından Bacağından Vuruldu

Bursaspor, Sivasspor'u 3-2 Yenerek 9 Hafta Sonra 3 Puanla Tanıştı! Tümer Metin: Beşiktaş, Vida'yı Acilen Satmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 19:28:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa İl Emniyet Müdürü Ak, Teksas Tribününde Maç İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]