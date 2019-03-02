Bursa İl Emniyet Müdürü Ak, Teksas Tribününde Maç İzledi
47 dakika önce
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçını Teksas tribününde izledi.
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçını Teksas tribününde izledi.
Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde taraftarlarla bir araya gelen Ak, müsabakayı Teksas tribününden izledi. Ayrıca Osman Ak, dünkü kaza sebebi ve yeşil-beyazlı takımın kardeş kulübü olması sebebiyle Ankaragücü atkısını da üzerine geçirerek, taraftarla ile birlikte alkış tuttu ve sohbet etti. Ayrıca Ak, yeşil-beyazlı takımın attığı golde büyük sevinç yaşadı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:41 Kaynak: İHA
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