Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın acı günü - Son Dakika
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Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın acı günü

15.08.2022 16:37

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın acı günü Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın acı günü

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Bursa İl Emniyet Müdürü Aslan'ın eşi Feriha Aslan'ın annesi Nahide Demirkıran, tedavi gördüğü İnegöl'deki özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirkıran'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip İnegöl İshak paşa camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: İHA

Tacettin Aslan, AK Parti, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın acı günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın acı günü - Son Dakika
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