Bursa İl Emniyet Müdürü Aslan'ın eşi Feriha Aslan'ın annesi Nahide Demirkıran, tedavi gördüğü İnegöl 'deki özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirkıran'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip İnegöl İshak paşa camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Tacettin Aslan, AK Parti, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın acı günü - Son Dakika

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