Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulundan ödemelerle ilgili duyuru - Son Dakika

Bursa Valiliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak ödemeler hakkında Vali Yakup Canbolat başkanlığında bir toplantı yapıldı.



Bursa Valiliği tarafından gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan kararlar ise şöyle:



"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun, 2 Nisan 2020 tarih ve 22 sayılı kararı ile; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde vatandaşlarımıza yapılacak olan ödemelerin 3 Nisan 2020 Cuma saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerimiz vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılması kararlaştırıldı. Belirtilen uygulamanın il ve ilçelerde etkin uygulanabilmesi için yardım yapılacak kişilerin adres bilgileri üzerinde (şehir merkezi/köy) emniyet, jandarma ve PTT görevlileri arasında dağıtım planlanmasına, dağıtımda görev alacak kolluk görevlileri, bekçiler ve PTT görevlilerin belirlenerek, mutemet olarak görevlendirmelerinin yapılmasına, vefa sosyal destek grubunda görevli olanların bu kapsamda görevlendirilmemesine, hak sahiplerine 3 Nisan 2020 cuma saat 10.00'dan itibaren ikametlerinde ödemelerin Kaymakamlıklarca oluşturulacak ekiplerin mutemetliği yoluyla yapılmasına karar verilmiştir." - BURSA