Son Dakika Haberleri: Bursa İl Jandarma Komutanlığı 180. Kuruluş yıldönümünü kutladı
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı 180. Kuruluş yıldönümünü kutladı

1 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı personeli, teşkilatlarının kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı 180. Kuruluş yıldönümünü kutladı, System.String[]
Bursa İl Jandarma Komutanlığı personeli, teşkilatlarının kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı personeli, jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü bir dizi etkinliklerle kutladı. Sabah Atatürk anıtına çelenk koyan jandarma personelleri daha sonra da İl Jandarma Komutanlığı binasının bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Etkinliğe Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Vekili Cahit Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı vekili ile jandarma ve emniyet personelleri katıldı.

Etkinlikte kısa bir konusma yapan Tuğgeneral Saraç, jandarma teşkilatının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın huzur ve güveni için canla başla çalışacağına değindi. Tuğgeneral Saraç'ın konuşmasının ardından jandarma köpekleri yaptıkları gösterilerle göz doldurdu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:52 Kaynak: İHA
Sabah, Bursa, Jandarma, Güncel
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