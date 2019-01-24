Bursa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bursa İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldıBURSA - Bursa İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Bursa İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı



BURSA - Bursa İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kurumlar arasındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen 'İl Koordinasyon Toplantısı' Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında yapıldı. Çarşamba'daki valilik binasında yapılan toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım, "2018 yılının toplam yatırım bütçesi 1 milyar 345 milyondu. Biz bütçenin yüzde 69 gerçekleştirilmesiyle 2018 yılında 923 milyon 746 bin liralık yatırım yaptık. 2019 bütçemiz ise 2 milyar 300 milyon olarak onaylandı. Bununda yüzde 30'luk kısmı, 689 milyonluk kısmı yatırım bütçesi olarak öngörüldü. Geçtiğimiz yılda önemli işlerden vagon alımıyla ilgili 117 milyon euroluk bir işimiz oldu. Bunu tamamladık. T2 tramvay hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Stadyum bölgesi trafik sorununu ortadan kaldırmak 2'inci kısmının da ihalesini de yaptık. Viyadüklerle çevre yoluna bağlantılarıyla önümüzdeki dönemde çalışmaları tamamlayacağız. Büyükşehir belediyesi olarak 21 bölgedeki akıllı kavşağın 16'sını tamamladık" diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ise, "2018 yılı gider bütçemiz 354 milyon olarak başlamıştı. Yedek ödenek ile birlikte toplam 418 milyonluk bir harcama gerçekleştirdik. İçme suyu faaliyetlerinde 487 kilometrelik ilçeler bazında yatırım yaptık. İçme suyunu yaparken 36 adet depoyu da Bursa'ya kazandırdık. 49 bin 900 metreküplük bir rezerveyi Bursa'ya kazandırdık. Kanalizasyon çalışmalarında ise 226 kilometre olarak gerçekleştirdik" dedi.

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