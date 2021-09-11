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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür atandı - Son Dakika

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür atandı

11.09.2021 13:32
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür atandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Serkan Gür, atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Serkan Gür, atandı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Gür Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde Bülent Altıntaş'tan görevi teslim alan Gür Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başladı.

Gür, bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Altıntaş'a teşekkür etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür atandı

milli eğitim bakanlığı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür atandı - Son Dakika
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