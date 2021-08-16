Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Bülent Altıntaş görevine başladı - Son Dakika

Sabahattin Dülger'in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak atanmasının ardından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Bülent Altıntaş getirildi.

Yeni görevine başlayan Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası girişinde Milli Eğitim Müdür Vekili Necdet Sezer tarafından karşılandı.

Sezer'den görevi devralan Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Sayın Bakanımızın takdir ve tensipleriyle Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladım. Öncelikle şahsımı bu göreve layık gören Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'e şükranlarımı arz ediyor, Bursa'mıza ve eğitim camiamıza saygılarımı sunuyorum. Bugün aldığımız hizmet bayrağını, Genel Müdürümüz Sayın Sabahattin Dülger'in liderliğinde başlattığımız çalışmaları da devam ettirip daha ileriye taşıyarak geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak adına var gücümüzle çalışacağız."

Bülent Altıntaş

1970'de doğan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş; ilk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlayarak 1994 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Kalıpçılık Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Kamu görevine 1995 yılında teknik öğretmen olarak Adana'da başlayan Altıntaş, 1999'da Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesine atandı. Okulda Kalıp Bölümü Öğretmeni, Kalıp Bölümü Şefi, Makine Alanı Şefi ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Altıntaş, Öztimurlar MTAL kurucu okul müdürlüğünü yaptıktan sonra 2011 yılında Bursa Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevine atandı. 2016 yılında Bursa Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Bülent Altıntaş, evli ve üç çocuk babasıdır.