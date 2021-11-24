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Bursa İl Müftülüğünden 24 Öğretmenler Günü ziyaretleri - Son Dakika

Bursa İl Müftülüğünden 24 Öğretmenler Günü ziyaretleri

24.11.2021 10:41
Bursa İl Müftülüğünden 24 Öğretmenler Günü ziyaretleri

Bursa İl Müftülüğü, 24 Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenleri ziyaret etti.

Bursa İl Müftülüğü, 24 Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenleri ziyaret etti.

İl Müftü Vekili Ömer Ayan ve İl Müftü Yardımcısı Melek Menteşe, Mihraplı Abdulkadir Can İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek hem Öğretmenler Günü'nü kutladı hem de okul idarecileriyle görüşerek yapılacak iş birliği çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesindeki "Musiki Projesi" öğrencilerini de ziyaret eden müftülük yetkilileri, öğrencilerin verdiği mini konseri dinledi.

Şehit Selcan Akbaş Ortaokuluna geçen Ayan ve Menteşe, okul müdürü Figen Avunduk ile görüştü.

Okulun kız ve erkek mescitlerinin halı ihtiyacı da Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Şubesince temin edildi. Ayrıca, okul kütüphanesinin ihtiyacı olan kitaplar da ziyarette hediye edildi.

Bursa İl Müftülüğünden 24 Öğretmenler Günü ziyaretleri
Bursa İl Müftülüğünden 24 Öğretmenler Günü ziyaretleri
Bursa İl Müftülüğünden 24 Öğretmenler Günü ziyaretleri

İmam Hatip Liseleri, Öğretmenler Günü, Müftü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa İl Müftülüğünden 24 Öğretmenler Günü ziyaretleri - Son Dakika


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