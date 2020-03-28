Bursa İl Pandemi Kurulu kararları açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa İl Pandemi Kurulu kararları açıkladı - Son Dakika

Bursa İl Pandemi Kurulu kararları açıkladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Bursa'da da toplanan Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu kararları açıkladı.

Bursa İl Pandemi Kurulu kararları açıkladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Bursa'da da toplanan Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu kararları açıkladı. Kurulun aldığı kararın ardından, Seyehat İzni Kurulu kurularak şehirler arası seyahat edecekleri izne tabi kıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile bugün saat 09.00 İtibariyle tüm illerde, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, il idare kurulları ve pandemi kurullarının toplanacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Çarşamba Valilik Binası Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili M. Ersan Aytaç, İl Defterdarı Mehmet Yazar ile Burulaş Genel Müdürü M.Kürşat Çapar'ın katılımıyla bir toplantı yapıldı.


Kurul kararlarını açıkladı


Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından kararlar açıklandı. Virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferleri ile ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyeti oluşmuştur denildi. İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlar şöyle:


"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi saat 17.00'dan itibaren kaymakamlık izni ile tabi yapılabilecektir. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması kaymakamlık izni ile gerçekleştirilecektir. İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, kaymakamların koordinesinde şehirler arası otobüs terminalleri bünyesinde kurulan Seyehat İzni Kurulu'na başvurarak 'Seyahat Belgesi' düzenlemesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler arası Otobüs Seyahatleri İzin Belgesi' düzenlenecektir."


28 Mart 2020 tarihi saat 17.00 itibaren "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzni Belgesi" olmayanların seyahat etmelerine izin verilmeyecektir. - BURSA

Cumhurbaşkanı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Maske kullananlara önemli uyarı..."Yere atmayın"
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi         
19:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti         
19:02
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
"Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı         
18:35
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek         
18:30
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı         
18:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir         
18:13
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi         
17:48
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti         
17:33
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti         
17:21
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı         
17:16
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı         
17:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı         
16:14
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi 'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 21:00:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa İl Pandemi Kurulu kararları açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]