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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü: "Koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı iddia edilen liste asılsızdır"
6 saat önce
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa'daki sözde koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı iddia edilen listenin asılsız olduğunu bildirdi.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa'daki sözde koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı iddia edilen listenin asılsız olduğunu bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya hesaplarında dolaşan, Bursa Sağlık Örgütü adında bir kuruluşun verilerine dayanarak, Bursa'daki sözde koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı iddia edilen liste asılsızdır. İlimizde Bursa Sağlık Örgütü diye bir kuruluş bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın tüm bu süreçte sadece Bakanlığımız ve resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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