Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi - Son Dakika

Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi

22.10.2020 15:24
Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi, System.String[]

BURSA'da Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, İl Sağlık Müdürlüğü görevini Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a devretti.

BURSA'da Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, İl Sağlık Müdürlüğü görevini Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a devretti.

Bursa Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda müdürlük idarecileri ve personeli ile vedalaşan Halim Ömer Kaşıkcı, görevini yeni atanan Fevzi Yavuzyılmaz'a devretti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile mücadele için Bursa'da yoğun çalışma temposunda hareket ettiklerini belirten Halim Ömer Kaşıkcı, "Kriz yönetimini bir ekip halinde birlikte yönetim esasıyla gerçekleştirdik. Dünyanın en değerli varlığı insan, insanın ise en değerli varlığı şüphesiz ki sağlığıdır. Bursa'mıza en iyi, en kaliteli, en etkin sağlık hizmeti vermek için çaba harcadık. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz çıtayı yükselttik. Eminim ki Fevzi bey, daha yukarılara taşıyacaktır. Bursa için her şeyin daha iyi olacağı temennisiyle yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

'SAĞLIK ORDUMUZLA PANDEMİ SÜRECİNİ ATLATACAĞIZ'

Görevi devralan Fevzi Yavuzyılmaz ise "Balıkesir İl Sağlık Müdürü olarak görev yaparken komşu ilimiz olan Bursa ile iş birliği içerisindeydik. Bursa, Türkiye'deki 4'üncü büyük il, aynı zamanda tarihi bir kent. Bu göreve layık görülmek benim için büyük bir gurur. Bursa'da başarılı olmak çok önemli. Elimizden geleni ortaya koyma ve hizmet etme arzusu içindeyiz. Bu dönemde sağlık çalışanlarımız fedakarca görevlerini yerine getiriyor. Biz de Bursa'daki sağlık ordumuzla birlikte zorlu pandemi sürecini başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Ayrıca hizmetlerinden dolayı Halim Ömer Kaşıkcı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi
Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi
Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi
Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi
Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi
Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi
Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi - Son Dakika

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