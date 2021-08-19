Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz'dan gençlere Kovid-19 aşısı çağrısı - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, gençleri kısıtlamalardan muaf olmaları ve arkadaşlarıyla aynı ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlanmasının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ın oğlu Enes Yavuzyılmaz da aşılandı. Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğüne gelen 16 yaşındaki Enes Yavuzyılmaz, babasıyla aşı onam formunu doldurduktan sonra aşısını yaptırdı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sürecin başından itibaren hak sahibi olan herkese aşı olmaları konusunda çağrıda bulunduklarını ifade etti. Kendilerinin, tanımlandığı gün aşılarını olduklarını belirten Yavuzyılmaz, aşı hakkı tanınan oğlunun da bugün aşısını yaptırdığını dile getirdi.

Okulların yakın zamanda açılacağını anımsatan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz okullara gitsin istiyoruz. Artık bu kısıtlamalara maruz kalmayalım. Yüz yüze eğitimin rahat bir şekilde devam edebilmesi adına da öğretmenlerimizin daha önce aşılandığı gibi öğrencilerimizin de mümkün olduğunca aşılarını yapıp onları da bağışık bir hale getirmek istiyoruz. Şu anda 12 yaş üzerinde kronik hastalığı bulunan çocuklarımızın aşı tanımlamaları yapıldı. 15-16 yaş grubunda ise e-nabız üzerinden kendi talepleri doğrultusunda aşı tanımlamaları yapılıyor. Gençleri, kısıtlamalardan muaf olmaları ve rahatça arkadaşlarıyla aynı ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için aşı olmaya davet ediyorum. Bu manada bizim de tek çocuğumuz ve 16 yaşında. Onu da bu bağışıklık kervanına katmak için aşısını yaptık. Herkesi, bir an önce bu illetten kurtulmak için aşıya davet ediyoruz."

"Bursa'da 17-25 yaş aralığında yüzde 50'lileri aştık"

Yavuzyılmaz, kentteki aşılama çalışmalarında 17-25 yaş aralığında yüzde 50'lileri aştıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İlk doz aşı için söylüyorum bunu. Bunu yeterli kabul etmiyoruz. Mutlaka her bireyin aşı olmasını önemsiyoruz. Çünkü özellikle genç nüfus, en hareketli olan nüfusumuz. Dolayısıyla teması, insanlarla iletişimi en çok olan yaş grubu, genç yaş grubu. Bu manada onların daha fazla aşıya rağbet etmelerini bekliyoruz. Şu anda yüzde 51-52 seviyesindeyiz. Hızla bunu yukarı çekmek için gayret ediyoruz. Okulların açılmasına yaklaşık 15 günlük bir süre kaldı. Bu süre içinde mutlaka gençleri aşılarını olmaya davet ediyoruz. Sağlıklı ve kesintisiz bir eğitim öğretim için bunun önemli olduğunu düşünüyoruz."

İlk doz aşısını yaptıran Enes Yavuzyılmaz da okulların açılmasına az süre kaldığını anımsatarak, kalabalık ortamlara girileceğinden aşı olmanın gerekliliğini vurguladı.

Annesi ile babası doktor olduğu için aşının gerekliliğini bildiğini anlatan Yavuzyılmaz, "Tüm yaşıtlarıma aşı olmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.