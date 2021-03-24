Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif-2 - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif-2

24.03.2021 09:53

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafifBURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentteki vaka oranının yüzde 100 arttığını, hastanelerindeki hasta sayısının 600 olduğunu bildirdi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif

BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentteki vaka oranının yüzde 100 arttığını, hastanelerindeki hasta sayısının 600 olduğunu bildirdi. 'Mutasyon hep kötü algılanmamalı" diyen Dr. Yavuzyılmaz, İngiltere mutantında yayılım hızının fazla hastalık sürecinin hafif olduğunu söyledi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentteki koronaviürüs vaka sayıları, hastanelerdeki doluluk oranları ve mutant virüs hakkında açıklama yaptı. Kentte İngiltere mutantının yaygın olduğunu bildiren Dr. Yavuzyılmaz, "Kontrollü normalleşmeyle birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de artış söz konusu. Türkiye'deki vaka artışına paralel olarak artış trendine girdik. Bunun çeşitli sebepleri var; Maalesef kontrolsüz hareketler oluyor. Hareketlilik çok fazla. Kentin kalabalık olması, sanayi şehri olması, iş dünyasının yoğun yaşadığı şehir olması gibi. Etrafımızdaki illere bakacak olursa yine iyi durumdayız ama bu iyilik, bir ay önceki iyiliğe göre neredeyse yüzde 100'lük bir artışa denk geliyor. Bu da istemediğimiz bir durum. Herhangi bir renk değişimi olmadı. Bugün itibariyle baktığımızda turuncu, hatta kırmızı kategoride sayabileceğimiz illerden biri haline geldik. O yüzden biraz daha özenli ve gayretli olmaya ihtiyacımız var" dedi.

'YOĞUN BAKIM VE YATAK SIKINTIMIZ YOK'

Kentte koronavirüs yükünü çeken 3 hastane bulunduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, "Yoğun bakım ve yatak sıkıntısı yok. Pozitif olan ve hastanelerimizde takip ettiğimiz 600 hastamız var. Bunları özel hastaneler ile üniversite ve kamu hastanelerinde takip ediyoruz. Pandeminin yoğun yaşandığı dönemlerde 3 bin, 3 bin 500'e çıkan hasta sayımız oldu. Buna bakarsak doluluk anlamında bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

'RAMAZANDA DAHA AZ TEMASIN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Ramazan ayınının dezavantaja dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazanda oluşacak daha sakin bir yaşam tarzının, virüsün bulaşması açısından avantaj getireceğini düşünüyoruz. Ramazanda, hareketlilik ister istemez azalacaktır. Mekanların doluluğu, kapalılığı, restoranlarda, kafeteryalarda, daha az temas olacağı kanaatindeyiz. Ama bununla beraber toplu iftar programları, bayramlaşmaların bizim toplumumuzda yeri ve önemi son derece önemli. Özellikle rica ediyoruz, toplu iftar programlarından kaçınalım. Çünkü, bu normal bir dönem değil. Toplu iftar güzel bir program fakat bu dönem farklı bir dönem. Bu dönemde insanların birinci önceliği sağlık. Dini açından da baktığımız zaman önce sağlık. Çünkü vazifeler, farzlar verilirken, önce sağlıklı insana bu görevler verilir. Oruç da sağlığınız yerindeyse tutabilirsiniz. Dolayısıyla önce sağlık. Biz, iki kişinin dahi kontrolsüz bir şekilde bir araya gelmesini bu dönemde arzu etmiyoruz. İftar programları da dahil."

'AŞI YAPTIRMAMAK RİSK ALMAKTIR'

Kentteki aşılama durumunu da değerlendiren Dr. Yavuzyılmaz, "Aşılamada, ilk etapta bize verilen hedef 406 bin civarındaydı. Biz şu anda, risk grubundaki kişilerin yüzde 71'ini aşıladık. Bugüne kadar 506 bin aşı yapmışız. Bunun içinde birinci doz ve ikinci dozlar var. Oranlamaya bakarsak hedef nüfusumuzun yüzde 71'ini aşılamışız. Aşıyla önlenebilen bir hastalıkta, aşı yapmamak büyük risk almaktır. Bu sadece kendi riski değil, toplumun riski anlamını taşır. Çünkü bulaşıcı bir hastalık. Sadece bizi değil, etrafımızı da ilgilendiren bir hastalık. O yüzden biz aşı hakkı olan, sırası gelen tüm vatandaşlarımızın mutlaka aşı yaptırmasını arzu ediyoruz. Günde yaklaşık 10-15 bin civarında aşı uyguluyoruz ama kapasitemiz çok daha yüksek. Talep edildiği durumda, günlük 50-60 bin aşıyı yapabilecek kapasitemiz var" şeklinde konuştu.

'İNGİLTERE MUTANTINDA BULAŞI HIZLI'

Kentte İngiliz mutasyonunun daha yaygın olduğunu belirten Dr. Yavuzyılmaz, "En çok konuşulan konulardan biri de mutasyonlu virüs. Mutasyonlu virüsün yapısı, virüsteki ufak bir değişimle ortaya çıkar ama virüsün ana gövdesinde bir değişiklik olmayan, bir kolunda bir farklılığın oluşmasıyla oluşan süreçtir. Mutasyon hep kötü anlamda algılanmamalı. Belki bir mutasyona uğrayıp hastalık yapıcı ya da bulaşıcı özelliğini kaybedecek. Daha önceki tecrübelerimizde bunlar yaşandı. Şu anda gündemde olan İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya tipi mutasyonlar var. Bunların en yaygın olanı İngiliz tipi mutasyonlu virüs. Ülkemizde hemen hemen her yerde görüldüğü gibi ilimizde de görülüyor. İngiltere mutantında yayılım hızının daha fazla olduğunu gözlemledik. Hastalık yapıcı ve hastanın seyrindeki süreç açısından sanki daha hafif bir mutasyon gibi duruyor. Bu şu ana kadar bizim gözlemlediğimiz bir olay. Güney Afrika ve Brezilya mutantında biraz daha farklı bir tür var. Onların bulaşıcılığı hızlı olmamakla birlikte, seyri açısından da daha yakın takip edilmeli" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif-2
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif-2
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif-2
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif-2
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif-2
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif-2

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz İngiliz mutantının yayılım hızı fazla hastalık süreci hafif-2 - Son Dakika


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