Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor - Son Dakika

Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor

29.10.2020 13:31

Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor Bursa'da korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler ve uygulamalar hız kesmeden devam ediyor.

Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor

BURSA - Bursa'da korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler ve uygulamalar hız kesmeden devam ediyor.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa'da yoğun bakım yatak sayısı ve filyasyon ekip sayıları gibi konularda yapılan yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Bursa'da yaptığı değerlendirme toplantısının akabinde çalışmalara aralıksız devam edildiğini kaydeden Dr. Yavuzyılmaz, "Hepinizin malumu, zor bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'de mart ayında görülen Covid-19 salgınını ikinci dalga olarak ilimizde de şu an hala yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bu salgında başarılı olabilmek için sağlık teşkilatı olarak bizim, bunun yanında diğer kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşımızın topyekün bir mücadeleye ihtiyacımız var" dedi.

Yoğun bakım yatak sayıları arttırıldı

Bursa'da salgınla mücadeleye yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, "Sağlık hizmetlerimiz 7 gün 24 saat verilmeye devam ediliyor. Bunun yanında artan yoğunluğu karşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da bir dizi önlem ve tedbir almaya çalışıyoruz. Şehir Hastanemizde mevcut olan yoğun bakım yataklarımıza 100 yoğun bakım yatağı ilave ettik ve bunları peyderpey kullanıma açtık. Yine Yüksek İhtisas Hastanesine 40 adet yoğun bakım yatağı ilavesi yaptık. İlçe hastanelerimizde de değerlendirmeler yaptık ve oralarda da belli oranlarda yatak sayılarımızı artırdık" ifadelerini kullandı.

Filyasyon ekipleri arttırılıyor

Salgınla mücadelede kilit öneme sahip filyasyon ekiplerinin sayılarının arttırıldığını ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, "Salgının kontrol altına alınabilmesi ve hastalığın başkalarına bulaşmasını engelleme anlamında filyasyon çalışmaları büyük öneme sahip. Bu kapsamda filyasyon ekiplerimizin sayısını Bakanımızın geçtiğimiz hafta ziyaretinde bize hedef gösterdiği 700'e ulaştırabilmek için gayretlerimiz devam ediyor. Şu anda ekip sayılarımız 600'lere kadar çıktı. Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında diğer kamu kuruluşlarımızın araç ve şöför desteğini aldık. Büyükşehir Belediyemiz 50 araç ve 100 şöför bize tahsis etti. Osmangazi Belediyemiz 30 araç ve 60 şoför tahsis etti. Bunlarla birlikte, sabah sekizden gece on ikiye kadar ekiplerimiz bilfiil sahada. Süreci aktif bir şekilde yönetiyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların bu dönemde herhangi bir ihtiyacı olduğunda arayıp danışmanlık aldığı çağrı hatlarının olduğunu hatırlatan Dr. Yavuzyılmaz, burada çalışan personel ve hat sayısının yaklaşık yüzde yüz oranında arttırıldığı bilgisini verdi.

"Sağlık çalışanlarının fedakarlığı takdire şayandır"

Sağlık çalışanlarının salgın ile yoğun bir mücadele verdiğinin altının çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Sağlık ordusu bu mücadelenin birinci kahramanları. Bu işin merkezinde sağlık teşkilatımız var. Bu anlamda verdiği emeklerden dolayı bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fedakarca, özverili ve mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bu kolay bir yük değil. Çünkü insanların apartmanlarında bir tane pozitif vaka varken, apartmandan kaçmayı tercih ettiği bir dönemde, bizler Covid-19 servislerinde konora virüs yoğun bakımlarında hastaların bütün tedavilerini yapacak şekilde çalışıyoruz. Kullanımı zor olan tulum ve maskelerin içerisinde tabiri caizse bozuk para kadar kuru yeri kalmayan sağlık çalışanlarının fedakarlığı, özverisi takdire şayandır" diye konuştu.

"Virüs en yakınımızda"

Salgınla mücadelede özellikle vatandaşların ve bütün kurumların bu mücadeleye destek vermesi gerektiğinin altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Kurumlarla koordineli bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Ama sivil toplum kuruluşlarımızın, esnafımızın, işletmelerimizin, vatandaşlarımızın da gerekli tedbirleri alması lazım. Öncelikle herkes birey olarak kendini korumak zorunda. Kendimizi korumazsak başkalarının sağlığını koruma şansımız yok. Virüs en yakınımızda, ailemizde, komşumuzda, bakkalımızda, lokantamızda ve sokaktadır. Bu nedenle biz virüsten kendimizi korursak toplumun sağlığını da korumuş olacağız" dedi.

"Hep birlikte başaracağız"

Dr. Yavuzyılmaz son olarak ise Bursalılardan ricada bulunarak şu cümleleri kullandı;

"Bursalı hemşerilerimden özellikle rica ediyorum. Mutlaka temizlik, maske ve mesafe konusunda ısrarlı olalım. Olmazsa olmazımız bunlardır. Biz yedi gün 24 saat görevimizin başındayız. Sağlık çalışanları son derece fedakar bir şekilde sizlere hizmet etmek için görevlerinin başında. Ama siz kendiniz için ve bizler için bu önlemlere riayet edin. Bize yardımcı olun. Hep birlikte başaracağız."

Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor
Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor
Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor
Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor
Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor
Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor
Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor
Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor
Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, toplum, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da korona virüs tedbirleri arttırılıyor - Son Dakika

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