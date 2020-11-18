Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'dan antibiyotik kullanımı uyarısı - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'dan antibiyotik kullanımı uyarısı

18.11.2020 10:47
Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'dan antibiyotik kullanımı uyarısı, System.String[]

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gereksiz antibiyotik kullanmamaları konusunda vatandaşları uyararak, "Hekiminiz reçete etmediği zaman antibiyotik kullanmayın ve hekiminizin gerekli gördüğü antibiyotiği mutlaka verilen doz, şekil ve sürelerde kullanın" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gereksiz antibiyotik kullanmamaları konusunda vatandaşları uyararak, "Hekiminiz reçete etmediği zaman antibiyotik kullanmayın ve hekiminizin gerekli gördüğü antibiyotiği mutlaka verilen doz, şekil ve sürelerde kullanın" dedi.

Yavuzyılmaz, 16-22 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, antibiyotik direncinin tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda vatandaşları uyaran Yavuzyılmaz, şunları aktardı:

"Antibiyotiklerin hem insanlarda hem de tarım ve hayvancılık sektörlerinde uygunsuz kullanımı, hijyen yetersizliği, aşılama ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin yetersiz uygulanması gibi nedenler antibiyotik direncinin ortaya çıkmasını ve yayılmasını arttırıyor. Akılcı antibiyotik kullanımının sağlanması için öncelikle kanıta dayalı tanı yöntemleri kullanılarak enfeksiyonların tanısının doğru konulması şart. Tanının mikrobiyal testler ile desteklenmesi antibiyotik seçiminde en önemli süreçtir. Antibiyotik duyarlılık testlerinin standardizasyonu etkene yönelik antibiyotik tedavisinin daraltılmasına olanak verir. Böylece gereksiz geniş spektrumlu antibiyotik kullanımının azaltılması mümkün olur.

Nezle ya da grip gibi virüslere bağlı enfeksiyonlarda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı ve gereksiz antibiyotik kullanımıyla istenmeyen yan etkilerin görülebileceği unutulmamalıdır. Enfeksiyonlara karşı mücadelede, hijyen, sanitasyon, sağlık bakımı, el hijyeni gibi standart önlemleri içeren gerekli bütün enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasının sağlanması, aşı ile önlenebilen hastalıklarda etkili bağışıklama programlarının yürütülmesi de önem arz etmektedir. Hekiminiz reçete etmediği zaman antibiyotik kullanmayın ve hekiminizin gerekli gördüğü antibiyotiği mutlaka verilen doz, şekil ve sürelerde kullanın. Bu yalnızca siz ve aileniz için en iyi tedaviyi sağlamakla kalmamakta, toplumda antibiyotik direnci riskinin azalmasını da sağlayacaktır."

Enfeksiyon Bölümü, İl Sağlık Müdürü, Antibiyotik, Bursa, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'dan antibiyotik kullanımı uyarısı - Son Dakika


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