Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u ziyaret etti.
Kaşıkcı, AA'nın Bursa Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulunarak, Aksoy'a görevinde başarılar diledi.
Aksoy da ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretin ardından Erdinç Aksoy, AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina Lockdown" adlı fotoğraf albümünü Kaşıkcı'ya hediye etti.
- Kaynak: AA
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