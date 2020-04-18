Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan kanser hastalarına uyarı - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, kanser tedavisi gören vatandaşların hastaneye gelirken ve hastane ortamında dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarılarda bulundu.



Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yüksek riskli yerler olan hastanelere gelecek vatandaşlara en fazla bir yakınının refakat etmesi gerektiğini ifade etti. Telefon görüşmesi ile halledilebilecek sorunların bu yönle çözülmeye çalışması gerektiğini belirten Kaşıkcı, hastaneye gelirken de mutlaka maske takılması gerektiğini vurguladı.

Hastaları, hastane içerisinde beklerken cep telefonlarını masa, sandalye ya da sehpa gibi yerlere koymamaları konusunda uyaran Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Bekleme salonlarında beklerken diğer hasta ve hasta yakınları ile aranızda en az bir buçuk metre mesafe bulunmasına dikkat ediniz. Kapı, pencere kolları, koltukların kolçakları, elektrik düğmeleri, musluk gibi diğer insanların temas ettiği yerlere gerekli olmadıkça dokunmayınız. Burun akıntısı, öksürük, hapşırma için tek kullanımlık mendil kullanınız ve ortada bırakmayıp, çöpe atınız."

Kanser tedavisi gören hastaların, hastanede mümkün olduğunca az vakit geçirmeleri için randevularına tam zamanında gelmeye özen göstermelerini tavsiye eden Kaşıkcı, "Hekiminiz, koronavirüs önlemleri nedeniyle daha kısa sürede tamamlanacak bir radyoterapi şeması seçebilir. Bu süreçte randevu saatlerinde değişiklik ya da iptaller de olabilir. Böyle durumlarda yetkililer, vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır." ifadelerini kullandı.