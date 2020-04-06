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Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan "sahte paylaşım" uyarısı
6 saat önce
Bursa İl Sağlık Müdürü Ömer Halim Kaşıkcı, son günlerde yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.
Bursa İl Sağlık Müdürü Ömer Halim Kaşıkcı, son günlerde yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.
Kaşıkcı, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce illere göre vaka sayısını açıklamasının ardından, sosyal medyada paylaşılan bir internet sitesinde, açıklanan verilerden farklı olarak sahte ve yanlış içerikli bazı paylaşımların yapıldığını kaydetti.
Kovid-19 ile ilgili doğru bilgi içermeyen paylaşımlara karşı vatandaşları uyaran Kaşıkçı, Sağlık Bakanlığı ve resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:36 Kaynak: AA
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