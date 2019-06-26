Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan; Dünyada 31 milyon uyuşturucu bağımlısı var

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan; Dünyada 31 milyon uyuşturucu bağımlısı varBursa'da Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü münasebetiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından basın toplantısı düzenlendi. Birleşmiş Milletler'in 'Dünya Uyuşturucu Raporu' sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Dünyada uyuşturucu bağımlısı 2016 yılında 29,5 milyonken bu rakam 2018'da 31 milyona ulaştı dedi.Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü münasebetiyle basın toplantısı düzenledi. Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi'nde organize edilen toplantıda madde bağımlılığı, uyuşturucuyla nasıl mücadele edilmesi gerektiği gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısına Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan'ın yanı sıra Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi personeli katılım gösterdi. Madde bağımlılığının sadece bireyi ilgilendirmediğine dikkat çeken Özcan Akan, bağımlılığın toplumu tehdit eden bir sorun haline geldiğini vurguladı.Uyuşturucu bağımlılığının dünyada ve Türkiye'de giderek artan önemli bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü belirten Özcan Akan, 'Bir kere denemekten bir şey olmaz ile merak duygusunun devreye girmesiyle başlanılan madde kullanımı kişinin kontrolünü kaybetmesi sonucu bağımlılığa dönüşüyor. Birey bu süreçte bağımlılığı inkar ederek kontrolün kendisinde olduğunu düşünebilir ancak bu süreçten sonra kişinin artık profesyonel yardım alması gerekmektedir. Madde bağımlılığı sadece bireyi ilgilendiren bir sorun değil içinde yaşadığı toplumu tehdit eden bir sorundur' dedi.'BAĞIMLI SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR'Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan 'Dünya Uyuşturucu' raporuna göre bağımlı sayısının hızla arttığını söyleyen Akan, BM tarafından yayınlanan 'Dünya Uyuşturucu' raporuna göre dünyada uyuşturucu bağımlısı 2016 yılında 29,5 milyonken bu rakam 2018'da 31 milyona ulaşıyor. Uyuşturucu kullanan bireylerin ulaştığı sayı ise 2016 yılında 250 milyon, 2018 de ise 275 milyona kadar yükseliyor. Türkiye'de ise yüksek riskli uyuşturucu kullanıcı sayısı ise 100 bin üzerinde. Ayrıca bağımlılık yaşının alt seviyelere indiğinde yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor? diye konuştu.'3 AŞAMADA MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK MÜMKÜN'Bağımlılık ile 3 aşamada mücadele edildiğini de söyleyen Özcan Akan, 'İlk aşama koruyucu, yani farkındalık çalışmalarının yapıldığı basamak. Bu alanda uyuşturucunun ve diğer bağımlılıklarla ilgili zararlar anlatılıyor. Dünya da her 100 bağımlıdan sadece 11 tedavi edilebilirken bu sayı ülkemizde sadece 13'e ulaşabiliyor. Bu yüzden en önemli mücadele basamağı birinci basamak. Çünkü bağımlılık konusunda en önemlisi bulaşmamaktır. Eğer bunu önleyemezsek tedavisi gerçekten çok zor. İkinci aşama bağımlılık halinde tedavi bölümü. Üçüncü aşama ise tedavisini bitirmiş insanların rehabilitasyon süreçlerinden oluşuyor ifadelerini kullandı.