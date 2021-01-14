Bursa İl Sağlık Müdürü tekrar korona virüs aşısı oldu - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü tekrar korona virüs aşısı oldu

14.01.2021 17:08

Bursa İl Sağlık Müdürü tekrar korona virüs aşısı oldu Geçtiğimiz günlerde Çin menşeli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısına gönüllü olarak, 3. faz çalışmalarına katılan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.

Bursa İl Sağlık Müdürü tekrar korona virüs aşısı oldu

BURSA - Geçtiğimiz günlerde Çin menşeli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısına gönüllü olarak, 3. faz çalışmalarına katılan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kendisine uygulanan aşının plasebo çıkmasına üzerine Bursa Şehir Hastanesi'nde tekrar aşı oldu.

Aşı uygulamasının ardından açıklamalarda bulunan Dr. Yavuzyılmaz, "Aşı belli merkezlerde Faz-3 gönüllülük esasıyla yapıldı. Bizim de Uludağ Üniversitesi merkez olarak belirlenmişti. Yaklaşık 3 hafta önce ilk doz aşımızı, geçen hafta da ikinci doz aşımızı olmuştuk. Ama aşı çalışmalarında 'çift kör' adı verilen yöntem uygulanıyor. Aşıyı yapan kurum da, aşı yapılan kişi de aşı mı yoksa plasebo mu olduğunu bilmiyorduk. Ben de bu sabah plasebo aşısı vurulduğumu öğrendim. Sağlık çalışanlarımıza aşı çalışmaları başlamıştı. Biz de randevumuzu aldık ve aşımızı yaptırdık. İlk dozumuzu yaptırmış olduk" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz, "Randevu sırası gelen riskli gruplara peyderpey aşılama yapacağız. Önce sağlık ekiplerine, ardından bakım ile huzur evlerine, ardından 65 yaş üstü kronik hastalara aşıyı yapacağız. Şuana kadar 3 binin üzerinde aşı yapıldı Bursa'da. Süreç devam ediyor. Bursa'ya sağlık çalışanları için yeterli sayıda aşı geldi" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü tekrar korona virüs aşısı oldu
Bursa İl Sağlık Müdürü tekrar korona virüs aşısı oldu
Bursa İl Sağlık Müdürü tekrar korona virüs aşısı oldu
Bursa İl Sağlık Müdürü tekrar korona virüs aşısı oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, İl Sağlık Müdürü, Şehir Hastanesi, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bursa İl Sağlık Müdürü tekrar korona virüs aşısı oldu - Son Dakika


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