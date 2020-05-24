Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı vatandaşlara bayram uyarısı: "Bayramda aile içi bulaşa dikkat"

BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı Ramazan Bayramı münasebetiyle gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerinde sağlık çalışanlarının bayramını kutlarken, vatandaşları da bayramda aile içi bulaşa dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne Ramazan Bayramı ziyaretinde bulundu. Hastanelerin genel servis, covid servisleri, yoğun bakım, acil servis ve ameliyathanelerde görev yapan tüm sağlık personelini tek tek ziyaret eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, çalışanların bayramını kutlayarak hasta yakınları ile bir süre sohbet etti.

Birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Ayı'nın ardından mübarek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, bayramların ortak sevinçlerin ve duyguların paylaşıldığı müstesna günler olduğunu söyledi.

Özellikle böyle bir dönemde hastane ortamında çalışan personeller için bayramların gündelik stres ve yorgunluktan bir nebze olsun uzaklaştıran manevi bir hava barındırdığının altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Beden sağlığımız kadar ruh sağlımızın da korunması için bu sevgi atmosferinden faydalanmamız önem arz ediyor. Vaka sayılarımızda ciddi oranda düşüşler yaşandığı bu günlerde bayramın hem sağlık çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza olumlu bir hava katacağını umut ediyorum." diye konuştu.

"Kazanımlarımızı Kaybetmeyelim"

Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiği bu süreçte vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini sıralayan Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Normalleşmeye doğru gidiyoruz ancak bu dönemde çok dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bayramda toplum içindeki bulaşlardan ziyade aile içindeki bulaşlara dikkat etmemiz lazım. İlimizde son bir hafta içinde daha çok aile içi bulaşlara rastlıyoruz. Lütfen uzaktan bayramlaşalım. Bayram ziyaretleri yapmayalım. Telefonda ya da görüntülü görüşelim ancak bir araya gelmemeye dikkat edelim. Çünkü sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyenini ciddi anlamda sürdürmezsek önümüzdeki günlerde riskimiz artacaktır. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Bugünler için sağlık çalışanlarımız çok büyük çaba sarf ettiler. Onların emeklerini zayi etmeyelim." ifadelerinde bulundu.