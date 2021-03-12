Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz böbrek hastalığında erken teşhisinin önemine dikkat çekti - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kronik böbrek hastalığının tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, hastalığın erken teşhisinin kritik derece öneme sahip olduğunu bildirdi.

Yavuzyılmaz, Dünya Böbrek Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, böbrek hastalığının farkındalığının düşük olmasının erken dönemde tespit edilememesine yol açtığını anımsatarak, "Böbrek hastalığı zamanında fark edildiğinde önlenebilen veya en azından geciktirilebilen bir hastalıktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10'un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır."

Kronik böbrek rahatsızlığından korunmak için düzenli olarak yapılan egzersizin ve sağlıklı beslenmenin oldukça önemli olduğunun altını çizen Yavuzyılmaz, "Bunun yanında yeterli sıvı alımına dikkat etmeli, tuzu da olabildiğince azaltmalıyız. Ağrı kesici ilaçlardan olabildiğince kaçınmalıyız. Sigarayı bırakmak, birçok hastalığın önüne geçebileceği gibi böbrek hastalıklarından korunmada da oldukça önemli bir yere sahiptir. Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürmeniz ayrıca en önemlisi risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.