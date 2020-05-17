Bursa ile çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması dolayısıyla kısmi yoğunluk yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan büyükşehirlerden Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında öğleye kadar sessizlik hakim oldu.

Kentteki bazı parklarda ve yollarda ise 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı kısmen hareketlilik görüldü.

Maskelerini takan vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek açık havada gezinti yaptı.

Eskişehir

Eskişehir'de dün başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Cengiz Topel, Şair Fuzuli, Sakarya caddeleri ile diğer bölgeler, öğleye kadar sessizliğe büründü.

Bazı bölgelerde, saat 12.00'den itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı kısmen hareketlilik yaşandı.

Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyan vatandaşlar, güneşli havada gezmenin tadını çıkardı.

Balıkesir

4 günlük kısıtlama ilan edilen büyükşehirlerden Balıkesir'de de belli noktalarda uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermedi.

Salgın öncesi kent merkezinde yoğunluğun olduğu Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar caddeleri sakin kaldı.

Kentteki sakinlik, öğle saatlerinde yerini kısmi yoğunluğa bıraktı. Valilik tarafından hazırlanan çiçekler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümü "Evde kal." çağrılarına uydu.

Daha önce yoğunluğun fazla olduğu Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde sessizlik yaşanırken, Kordon Boyu'nda sabah bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirip spor yaptı.

Kütahya

Kütahya'da hava sıcaklıkların artmasının da etkisiyle Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda kısmı yoğunluk yaşandı.

65 yaş üstü vatandaşlar tarihi Ulu Cami bölgesi başta olmak üzere Cumhuriyet Caddesi ile kentteki park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Bilecik

Bilecik'te kentin işlek alanları Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk gözlenmedi.

Kentte 65 yaş üstü vatandaşların gezerek zaman geçirdiği bölgelerde, emniyet ekiplerince sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Cami hoparlörlerinden de "Evde kalmaya devam edelim." uyarısında bulunuldu.

Söğüt ilçesi Yakacık köyünde kimileri kahvehane bahçesinde, kimileri de evinin önündeki gölgelikte oturdu. Sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Selim Ünal (71), AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kılarak, ibadetlerini rahatça yaparak vakit geçirdiğini dile getirdi.

Boş zamanlarında da televizyon izlediklerini anlatan Ünal, "6 saatlik zamanı değerlendirmek için biraz yürüyüş yaptık ama sıcak olunca gölgeye geçtik." dedi.

Sadettin Kayadibi (72) ise alınan kararlara uyduklarını belirterek, arazi işlerini çocuklarının yaptığını söyledi.

Mehmet Ali Özmen (79), devletin bu kararları kendilerinin sağlığı için aldığını ifade ederek, "Hiç evden çıkmadım. Bugün bize izin verildiği için dışarı çıktım. Sıcak olunca gölgede oturmayı tercih ettik kardeşimle. Sağlığımız için kurallara uyuyoruz." diye konuştu.

Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri ile şehir merkezinde yoğunluk arttı.

Kentin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarında hareketlilik yaşandı. Alanda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti.

Öte yandan, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise kendilerine verilen 6 saati değerlendirmek üzere sokağa çıktı.