Bursa ile çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - BALIKESİR/BURSA/BİLECİK/ - Son Dakika

Bursa ile çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - BALIKESİR/BURSA/BİLECİK/

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması dolayısıyla kısmi yoğunluk yaşandı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması dolayısıyla kısmi yoğunluk yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan büyükşehirlerden Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında öğleye kadar sessizlik hakim oldu.

Kentteki bazı parklarda ve yollarda ise 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı kısmen hareketlilik görüldü.

Maskelerini takan vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek açık havada gezinti yaptı.

Eskişehir

Eskişehir'de dün başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Cengiz Topel, Şair Fuzuli, Sakarya caddeleri ile diğer bölgeler, öğleye kadar sessizliğe büründü.

Bazı bölgelerde, saat 12.00'den itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı kısmen hareketlilik yaşandı.

Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyan vatandaşlar, güneşli havada gezmenin tadını çıkardı.

Balıkesir

4 günlük kısıtlama ilan edilen büyükşehirlerden Balıkesir'de de belli noktalarda uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermedi.

Salgın öncesi kent merkezinde yoğunluğun olduğu Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar caddeleri sakin kaldı.

Kentteki sakinlik, öğle saatlerinde yerini kısmi yoğunluğa bıraktı. Valilik tarafından hazırlanan çiçekler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümü "Evde kal." çağrılarına uydu.

Daha önce yoğunluğun fazla olduğu Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde sessizlik yaşanırken, Kordon Boyu'nda sabah bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirip spor yaptı.

Kütahya

Kütahya'da hava sıcaklıkların artmasının da etkisiyle Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda kısmı yoğunluk yaşandı.

65 yaş üstü vatandaşlar tarihi Ulu Cami bölgesi başta olmak üzere Cumhuriyet Caddesi ile kentteki park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Bilecik

Bilecik'te kentin işlek alanları Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk gözlenmedi.

Kentte 65 yaş üstü vatandaşların gezerek zaman geçirdiği bölgelerde, emniyet ekiplerince sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Cami hoparlörlerinden de "Evde kalmaya devam edelim." uyarısında bulunuldu.

Söğüt ilçesi Yakacık köyünde kimileri kahvehane bahçesinde, kimileri de evinin önündeki gölgelikte oturdu. Sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Selim Ünal (71), AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kılarak, ibadetlerini rahatça yaparak vakit geçirdiğini dile getirdi.

Boş zamanlarında da televizyon izlediklerini anlatan Ünal, "6 saatlik zamanı değerlendirmek için biraz yürüyüş yaptık ama sıcak olunca gölgeye geçtik." dedi.

Sadettin Kayadibi (72) ise alınan kararlara uyduklarını belirterek, arazi işlerini çocuklarının yaptığını söyledi.

Mehmet Ali Özmen (79), devletin bu kararları kendilerinin sağlığı için aldığını ifade ederek, "Hiç evden çıkmadım. Bugün bize izin verildiği için dışarı çıktım. Sıcak olunca gölgede oturmayı tercih ettik kardeşimle. Sağlığımız için kurallara uyuyoruz." diye konuştu.

Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri ile şehir merkezinde yoğunluk arttı.

Kentin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarında hareketlilik yaşandı. Alanda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti.

Öte yandan, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise kendilerine verilen 6 saati değerlendirmek üzere sokağa çıktı.

Bursa ile çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - BALIKESİR/BURSA/BİLECİK/

Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 03:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ile çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - BALIKESİR/BURSA/BİLECİK/ - Son Dakika

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi 3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi         
21:42
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor         
21:28
Ünlü model Larissa Gacemer, Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor         
21:10
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı         
20:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız         
20:57
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir         
20:46
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti         
19:38
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi         
19:27
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti         
19:14
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek         
18:48
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı         
18:38
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu         
18:15
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz         
18:14
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı         
17:35
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum         
17:23
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu         
17:21
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız         
17:18
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı         
17:05
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor         
16:35
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?         
16:26
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı 'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı         
16:25
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi         
16:08
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 22:04:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa ile çevre illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - BALIKESİR/BURSA/BİLECİK/ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]