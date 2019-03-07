Bursa ile Gaziantep arası 1 saate iniyor
48 dakika önce
Bursa ile Gaziantep arasında uçak seferleri 13 Mart Çarşamba günü başlıyor.
Bursa
ile Gaziantep
arasında uçak seferleri 13 Mart Çarşamba
günü başlıyor. İki şehir arasındaki mesafeyi bir saate düşürecek uçuşlar, haftada 3 gün olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:30
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