Son Dakika Haberleri: Bursa ile Gaziantep arası 1 saate iniyor

Bursa ile Gaziantep arası 1 saate iniyor

48 dakika önce

Bursa ile Gaziantep arasında uçak seferleri 13 Mart Çarşamba günü başlıyor.

Bursa ile Gaziantep arası 1 saate iniyor, System.String[]
Bursa ile Gaziantep arasında uçak seferleri 13 Mart Çarşamba günü başlıyor. İki şehir arasındaki mesafeyi bir saate düşürecek uçuşlar, haftada 3 gün olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:30 

Bursa, Gaziantep, Ekonomi
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