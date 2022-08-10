Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.30'daki Bursa ( Mudanya )-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 18.00 ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri kuvvetli rüzgar beklendiğinden programdan kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Son Dakika

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