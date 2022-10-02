Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller - Son Dakika
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

02.10.2022 12:22
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i daha, olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacak.

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i daha, olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Ayrıca saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun sabah saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller - Son Dakika
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