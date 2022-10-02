Ayrıca saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 Bursa ( Mudanya )-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller - Son Dakika

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