BURSA İmamdan camiye girilmemesi için 'dolaplı' önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURSA İmamdan camiye girilmemesi için 'dolaplı' önlem - Son Dakika

BURSA İmamdan camiye girilmemesi için 'dolaplı' önlem

6 saat önce

İmamdan camiye girilmemesi için 'dolaplı' önlemBURSA'nın İznik ilçesindeki Çakırca Camii'nde imam, cemaatin namaz kılmak için içeri girmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitleyip, arkasına dolap yerleştirdi.

İmamdan camiye girilmemesi için 'dolaplı' önlem

BURSA'nın İznik ilçesindeki Çakırca Camii'nde imam, cemaatin namaz kılmak için içeri girmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitleyip, arkasına dolap yerleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazına ara verilmesi kararının ardından Bursa'daki camiler boş kaldı. Cuma namazı için İznik ilçesindeki Çakırca Camii'ne gelenler olması nedeniyle imam da farklı bir önlem aldı. İmam, cemaatin namaz kılmak için içeri girmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitleyip, arkasına da dolap yerleştirdi. Camiye gelenler ise dönmek zorunda kaldı.

BURSA İmamdan camiye girilmemesi için 'dolaplı' önlem

İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:38 Kaynak: DHA

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