Bursa imralı adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa imralı adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bursa imralı adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

6 saat önce

İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındıPKK elebaşı Abdullah Öcalan ve 8 mahkumun kaldığı İmralı Adası'nda, elektrik tellerinin teması sonucu çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve 8 mahkumun kaldığı İmralı Adası'nda, elektrik tellerinin teması sonucu çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

İmralı Adası'nın kuzeyinde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın söndürme helikopteri, 12 arasöz, 42 itfaiye personeli, 1 dozer, İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığı'na ait kepçe ve adada görevli 150 personel tarafından müdahale edilen yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa İI Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da İmralı Adası'na giderek, yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının çevre aydınlatması için kullanılan elektrik direklerindeki tellerin şiddetli lodosun etkisiyle birbirine temas etmesi sonucu çıktığı belirtildi.

Bursa imralı adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Abdullah Öcalan, İmralı Adası, İmralı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda yangın çıktı
HDP, İmralı'daki yangın sonrasında Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesi gerektiğini söyledi Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:06:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa imralı adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]