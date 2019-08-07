Son Dakika Haberleri: BURSA İnegöl Alası'nda hasat zamanı başladı
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BURSA İnegöl Alası'nda hasat zamanı başladı

19 dakika önce

İnegöl Alası'nda hasat zamanı başladıBursa'nın İnegöl ilçesinde tescillenmiş ürün olan İnegöl Alası' olarak bilinen ay çekirdeğinde hasat başladı.

İnegöl Alası'nda hasat zamanı başladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tescillenmiş ürün olan İnegöl Alası' olarak bilinen ay çekirdeğinde hasat başladı. Çiftçiler, ay çekirdeğinin kilosunun 10 TL'den satılmasını bekliyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'İnegöl Alası' olarak bilinen ve tescillenen ay çekirdiğinin hasatı başladı. Tarlalarda kesimleri yapılan çekirdekler, traktörelere yüklenerek kurutulmaya gönderiliyor. Kozluca Mahallesi'nde ay çekirdeği hasatı yapan çiftçi Mehmet Cin, İnegöl Alası'nda hasat zamanı başladı. Ay çekirdeklerinin başlarını kesip, ayırdık. Traktöre yükledik, şuan da pazar yerlerinde kurutuyoruz. Bu sene çekirdeğin kilo fiyatının 10 TL olmasını bekliyoruz dedi.
İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:39 Kaynak: DHA
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