BURSA İnegöl Alası'nda hasat zamanı başladı
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İnegöl Alası'nda hasat zamanı başladıBursa'nın İnegöl ilçesinde tescillenmiş ürün olan İnegöl Alası' olarak bilinen ay çekirdeğinde hasat başladı.
İnegöl Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:39 Kaynak: DHA
Alası'nda hasat zamanı başladı Bursa
'nın İnegöl ilçesinde tescillenmiş ürün olan İnegöl Alası' olarak bilinen ay çekirdeğinde hasat başladı. Çiftçiler, ay çekirdeğinin kilosunun 10 TL'den satılmasını bekliyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'İnegöl Alası' olarak bilinen ve tescillenen ay çekirdiğinin hasatı başladı. Tarlalarda kesimleri yapılan çekirdekler, traktörelere yüklenerek kurutulmaya gönderiliyor. Kozluca
Mahallesi'nde ay çekirdeği hasatı yapan çiftçi Mehmet Cin, İnegöl Alası'nda hasat zamanı başladı. Ay çekirdeklerinin başlarını kesip, ayırdık. Traktöre yükledik, şuan da pazar yerlerinde kurutuyoruz. Bu sene çekirdeğin kilo fiyatının 10 TL olmasını bekliyoruz dedi.
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