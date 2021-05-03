Son dakika haberleri | BURSA-İnegöl'de 2 katlı binanın terasında yangın

BURSA- İnegöl'de 2 katlı binanın terasında yangın

Bursa'da 2 katlı müstakil binanın terasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında kırsal İhsaniye Mahallesi, İhsaniye Köy İç Yolu'ndaki 2 katlı müstakil bir binanın teras kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, itfaiyeye durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın terasında ve çatısında zarar meydana geldi.

Öte yandan, yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalleli itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.