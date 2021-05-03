Son dakika haberleri | BURSA-İnegöl'de 2 katlı binanın terasında yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri | BURSA-İnegöl'de 2 katlı binanın terasında yangın

03.05.2021 01:22

Son dakika haber: İnegöl'de 2 katlı binanın terasında yangınBursa'da 2 katlı müstakil binanın terasında yangın çıktı.

BURSA- İnegöl'de 2 katlı binanın terasında yangın

Bursa'da 2 katlı müstakil binanın terasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında kırsal İhsaniye Mahallesi, İhsaniye Köy İç Yolu'ndaki 2 katlı müstakil bir binanın teras kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, itfaiyeye durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın terasında ve çatısında zarar meydana geldi.

Öte yandan, yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalleli itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri | BURSA-İnegöl'de 2 katlı binanın terasında yangın
Son dakika haberleri | BURSA-İnegöl'de 2 katlı binanın terasında yangın
Son dakika haberleri | BURSA-İnegöl'de 2 katlı binanın terasında yangın
Son dakika haberleri | BURSA-İnegöl'de 2 katlı binanın terasında yangın

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BURSA-İnegöl'de 2 katlı binanın terasında yangın - Son Dakika


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