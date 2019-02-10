Bursa İnegöl'de 2 Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı
47 dakika önce
İnegöl'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İnegöl
'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Bursa
'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenişehir
Yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir ilçesine seyir halinde olan sürücü Abbas Ülken(59) yönetimindeki 16 FB 812 plakalı otomobil, Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Emre Kılıç
(23) yönetimindeki 16 YE 285 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 FB 812 plakalı otomobil yan yatarken, diğer otomobil ise yağmur suyu kanalına düşerek askıda kaldı. Kaza sonucunda her iki aracında sürücüsü ile 16 FB 812 plakalı otomobildeki Yolcu Mikail Ünal(42) yaralandı. 3 yaralı da kaza yerine gelen 112 Acil Servis
Ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:53 Kaynak: DHA
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