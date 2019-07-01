Son Dakika Haberleri: BURSA İnegöl'de devrilen cipten uyuşturucu madde çıktı
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BURSA İnegöl'de devrilen cipten uyuşturucu madde çıktı

1 saat önce

BURSA İnegöl'de devrilen cipten uyuşturucu madde çıktıKaza, İnegöl İlçesi Mesudiye Mahallesi Kaya Sokakta meydana geldi.

BURSA İnegöl'de devrilen cipten uyuşturucu madde çıktı
Kaza, İnegöl İlçesi Mesudiye Mahallesi Kaya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz sürücüsü belirlenemeyen 54 EM 532 plakalı cip, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu sırada ters dönen arazi aracının içinden çıkan 2 kişi olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme çalışması başlattı. Araçta yapılan inceleme sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şahısların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
BURSA İnegöl'de devrilen cipten uyuşturucu madde çıktı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:57 Kaynak: DHA
Mesudiye, İnegöl, Güncel
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