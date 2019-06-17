Bursa İnegöl'de dolu yağışı
1 saat önce
Bursa İnegöl'de dolu yağışıBursa'nın İnegöl ilçesinde bazı bölgelerde yaşanan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:36 Kaynak: DHA
'de dolu yağışı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı bölgelerde yaşanan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu taneleri özellikle araç sahiplerini endişelendirdi.
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