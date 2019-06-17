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Bursa İnegöl'de dolu yağışı

1 saat önce

Bursa İnegöl'de dolu yağışıBursa'nın İnegöl ilçesinde bazı bölgelerde yaşanan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa İnegöl'de dolu yağışı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı bölgelerde yaşanan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu taneleri özellikle araç sahiplerini endişelendirdi.
Bursa İnegöl'de dolu yağışı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:36 Kaynak: DHA
Dolu Yağışı, İnegöl, Bursa, Güncel
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