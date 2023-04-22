Bursa İnegöl'de gençler arasında kavga - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de gençler arasında kavga

22.04.2023 16:48
Bursa İnegöl'de gençler arasında kavga

Huzur Mahallesi'nde meydana gelen kavga anı amatör kameraya yansıdı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde gençlerin arasında meydana gelen ve ailelerinde de dahil olduğu kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Olay, Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayramlaşmaya gelen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 20 kişinin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı gören aileleri de kavgaya dahil olunca ortalık karıştı. Taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdılar. Olay yerine çok sayıda polis, çevik ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan Harun Y.(15), Ergün Y.(44), Sergen Y.(24), Egemen Y.(18), Servet Y.(19), Hasem Y.(35), Serdar U.(33), Mümin U.(16), Nevzat U.(35) ve Ömer U.(31), Ambulanslarla İnegöl Devlet ve diğer özel hastanelere sevk edildiler.

Yaralılar tedavinin ardından taburcu edilirken, karakolda ifadeleri alındı.

Öte yandan, kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa İnegöl'de gençler arasında kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de gençler arasında kavga - Son Dakika
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