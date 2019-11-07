Son Dakika Haberleri: Bursa inegöl'de 'huzur uygulaması' 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Bursa inegöl'de 'huzur uygulaması' 2 tutuklama

Bursa inegöl'de 'huzur uygulaması' 2 tutuklama

7 saat önce

İnegöl'de 'huzur uygulaması': 2 tutuklamaBURSA'da'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından yapılan 'huzur uygulaması'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

İnegöl'de 'huzur uygulaması': 2 tutuklama

BURSA'da'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından yapılan 'huzur uygulaması'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdiği huzur uygulamasında şüphelendiği araç ve kişileri durdurarak arama yaptı. Çok sayıda kişinin Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 15 kişiye işlem yapıldı.

Uygulamada gözaltına alınan şüphelilerden Yalçın U. ve Barış D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Bursa inegöl'de 'huzur uygulaması' 2 tutuklama

İnegöl, Polis, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:31 Kaynak: DHA
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