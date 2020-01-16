Bursa inegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi - Son Dakika

BURSA İnegöl 'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi (drone)

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Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı