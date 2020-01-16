Son Dakika › Güncel › Bursa inegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi - Son Dakika
Bursa inegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi
6 saat önce
BURSA İnegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi (drone)
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:05 Kaynak: DHA
BURSA İnegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi (drone)
Son Dakika Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı