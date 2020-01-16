Bursa inegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa inegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi - Son Dakika

Bursa inegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi

6 saat önce

BURSA İnegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi (drone)

Bursa inegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi, System.String[]

BURSA İnegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi (drone)

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu
Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:16:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa inegöl'de karla oynamak isteyen öğrenciler için okul bahçesine 2 kamyon kar getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]