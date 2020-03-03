Bursa inegöl'de orman yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa inegöl'de orman yangını - Son Dakika

Bursa inegöl'de orman yangını

6 saat önce

İnegöl'de orman yangınıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İnegöl'de orman yangını

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 10 dekarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İnegöl'e bağlı İsaören ile Çayyaka mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen iki itfaiye aracı, arazinin engebeli olmasından dolayı yangın bölgesine ulaşamadı. Bunun üzerine İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arasöz bölgeye sevk edildi. Bölgeye giderken çamura batarak yolda kalan bir arasöz ise diğer arasöz tarafından çekilerek kurtarıldı. Yangın söndürme çalışmasına, Yenişehir Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir arasöz de katıldı.

Yaklaşık 10 dekarlık alana yayılan yangına, 3 arasöz, 2 itfaiye aracı ve 10 personelinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa inegöl'de orman yangını

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü, 3 yaralı
Silivri'de can pazarı! Alev alev yanan yatta 2 kişi yaşamını yitirdi Yunanistan'a desteği giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:57:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa inegöl'de orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]