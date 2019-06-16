Son Dakika Haberleri: BURSA İNEGÖL'DE PASAJIN KALORİFER DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI
Son Dakika Güncel Haber

BURSA İNEGÖL'DE PASAJIN KALORİFER DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

1 saat önce

Bursa'da bulunan Tabakoğlu Pasajı'nın kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa'da bulunan Tabakoğlu Pasajı'nın kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, pasajda bulunan diğer dükkanlara sıçmadan söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan Tabakoğlu Pasajı'nda meydana geldi. Pasajın kalorifer dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden pasaj esnafları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürülürken kalorifer dairesinde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA İNEGÖL'DE PASAJIN KALORİFER DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:06 Kaynak: DHA
İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin en uzun sahili olacak olan Karacabey Boğazı Plajı için geri sayım başladı Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler İki grup arasındaki borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 03:30:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURSA İNEGÖL'DE PASAJIN KALORİFER DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]