BURSA İNEGÖL'DE PASAJIN KALORİFER DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI
1 saat önce
Bursa'da bulunan Tabakoğlu Pasajı'nın kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:06 Kaynak: DHA
'da bulunan Tabakoğlu Pasajı'nın kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, pasajda bulunan diğer dükkanlara sıçmadan söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde İnegöl
ilçesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan Tabakoğlu Pasajı'nda meydana geldi. Pasajın kalorifer dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden pasaj esnafları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürülürken kalorifer dairesinde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkiye'nin en uzun sahili olacak olan Karacabey Boğazı Plajı için geri sayım başladı
Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler
İki grup arasındaki borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı!