Bursa İnegöl'de Yol Çöktü
56 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bilinmeyen nedenden dolayı yolda göçük oluştu.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, bilinmeyen nedenden dolayı yolda göçük oluştu. Seyir halindeki araçlara tehlike oluşturan çukura ekipler, şerit çekerek önlem aldı.
Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye
mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde yolda bilinmeyen bir nedenden dolayı göçük oldu. Seyir halindeki araçlara tehlike oluşturan çukuru fark eden bir sürücü durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, caddenin ortasında yaşanan çöken yolun çevresine güvenlik şeridi çekti. Yaklaşık 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde çöken yolun yapımı için Belediye Zabıta
ekiplerine haber verildi. İnceleme yapan ekipler, belediye şantiye ekiplerini çağırarak çöken yolu kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:28 Kaynak: DHA
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