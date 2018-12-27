Son Dakika Haberleri: Bursa İnegöl'de Yol Çöktü

Bursa İnegöl'de Yol Çöktü

56 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bilinmeyen nedenden dolayı yolda göçük oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bilinmeyen nedenden dolayı yolda göçük oluştu. Seyir halindeki araçlara tehlike oluşturan çukura ekipler, şerit çekerek önlem aldı.

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde yolda bilinmeyen bir nedenden dolayı göçük oldu. Seyir halindeki araçlara tehlike oluşturan çukuru fark eden bir sürücü durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, caddenin ortasında yaşanan çöken yolun çevresine güvenlik şeridi çekti. Yaklaşık 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde çöken yolun yapımı için Belediye Zabıta ekiplerine haber verildi. İnceleme yapan ekipler, belediye şantiye ekiplerini çağırarak çöken yolu kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:28 Kaynak: DHA

Mahmudiye, İnegöl, Bursa, Güncel
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