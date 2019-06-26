Son Dakika Haberleri: BURSA İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı
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BURSA İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı

1 saat önce

İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde aniden yola çıkan ata otomobil çarptı.

İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde aniden yola çıkan ata otomobil çarptı. Meydana gelen kazada atın üzerindeki çocuk yaralandı.
Kaza, İnegöl-Cerrah yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesine seyir halinde olan sürücü Erhan Or (33) yönetimindeki 16 JES 42 plakalı otomobil, tarladan atla aniden yola çıkan Yiğit Alp E.'nin (11) at ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle at üzerinden otomobilin ön camının üzerine düşen çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit Alp E.'nin durumunu iyi olduğu öğrenildi. At ise kazada yaralanmadı. Çarpma sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
BURSA İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:49 Kaynak: DHA
İnegöl, Güncel
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