Son Dakika Haberleri: Bursa İnegöl'de Zincirleme Kaza 1'i Bebek 3 Yaralı

Bursa İnegöl'de Zincirleme Kaza 1'i Bebek 3 Yaralı

12 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zincirleme kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zincirleme kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu üzerinde meydana gelen kazada Selahattin Kabak (47) yönetimindeki 11 AL 145 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Ömer Erol (30) idaresindeki 16 SVR 68 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 SVR 68 plakalı otomobil Alanyurt caddesi üzerinde bekleyen Muhammed Can Demirci(52) yönetimindeki 16 M 06092 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi. Kaza sonucunda 11 AL 145 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı otomobilde bulunan Rukiye Yabacı(28) ile 1 aylık bebeği Alpaslan Yabacı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:05 Kaynak: DHA

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