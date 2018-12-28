Bursa İnegöl'de Zincirleme Kaza 1'i Bebek 3 Yaralı
12 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde zincirleme kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde zincirleme kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt
Yolu üzerinde meydana gelen kazada Selahattin Kabak (47) yönetimindeki 11 AL 145 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Ömer Erol (30) idaresindeki 16 SVR 68 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 SVR 68 plakalı otomobil Alanyurt caddesi üzerinde bekleyen Muhammed Can
Demirci(52) yönetimindeki 16 M 06092 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi. Kaza sonucunda 11 AL 145 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı otomobilde bulunan Rukiye Yabacı(28) ile 1 aylık bebeği Alpaslan Yabacı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis
Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:05 Kaynak: DHA
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