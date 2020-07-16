BURSA İnegöl Hayvan Pazarı'nda hareketlilik başladı - Son Dakika

İnegöl Hayvan Pazarı'nda hareketlilik başladı

Bursa'da İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında kurban bayramı öncesi hareketlilik başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, pazarı ziyaret ederek hem yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi hem de esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.

İnegöl Belediyesi kurbanlıklar pazara inmeden önce pazardaki eksikleri gidermek için bir dizi çalışma gerçekleştirdi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte pazara giderek incelemelerde bulundu.

'YENİ HAYVAN PAZARI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR'

Kurbanlık satışı yapan esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Taban, yapılan çalışmaları da inceledi. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, 'Bugün hayvan pazarımızdayız. Kurbanlık satışı yapan esnafımıza hayırlı işler diledik ve şehrimize getirilen kurbanları görmüş olduk. İnşallah yeni bir hayvan pazarı yapmayla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nasip olursa önümüzdeki yıl farklı bir lokasyonda hayvan pazarımızı daha modern şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Ancak buna rağmen buradaki ihtiyaçları da arkadaşlarımız pansuman tedbirlerle de olsa gideriyor. Gerek kesim noktasında gerekse de vatandaşlarımızın ihtiyacı noktasında bu ihtiyaçları karşılamak adına bir dizi çalışma yapıldı' dedi.

'GÜZEL BİR BAYRAM OLMASINI DİLİYORUZ'

Pandemi sonrası hayatın kontrollü şekilde devam ettiğini hatırlatan Taban, 'Güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Malumunuz salgın sonrası normalleşme süreciyle beraber devam eden bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de pazarlar da olduğu gibi tüm alanlarda kontrollü şekilde hayatın devam etmesi gerekiyor. Esnaflarımız gelip kotralarına hayvanlarını koydular. İnşallah artık kurbana da az bir zamanımız kaldı. Ben bereketli kazançlar diliyorum arkadaşlarımıza. Kurban kesecek vatandaşlarımızın da Allah ibadetlerini kabul etsin. Rabbim güzel bir bayram geçirmeyi nasip etsin' diye konuştu.