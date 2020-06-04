BURSA İnegöl İŞKUR yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

İnegöl İŞKUR yeniden hizmete açıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Bursa İnegöl Hizmet Merkezi, 17 gün aradan sonra yeniden faaliyete geçti.

İŞKUR Bursa İnegöl Hizmet Merkezi'nde 12 memurun 17 Mayıs'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine aralarında şube müdürü Ahmet Baştürk'ün de bulunduğu şubede görevli 27 çalışan, evlerine gönderilerek 14 gün karantina altına alındı. Karantina süreci tamamlanan ve sağlık durumu iyi olan 4 memur tarafından kurumda iş ve işlemler başladı. Kurum Müdürü Ahmet Baştürk'ün Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, birkaç gün içinde ise diğer personelin de görevlerinin başına geçeceği öğrenildi.